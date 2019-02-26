Грудинин прокомментировал лишение мандата

Бизнесмен Павел Грудинин назвал фикцией заседание, в ходе которого его отстранили от должности депутата из-за сведений о том, что он владеет белизским офшором Bontro LTD. Об этом политик заявил агентству НСН во вторник, 26 февраля.

«Раздается предписание прокуратуры. Но меня с ним не ознакомили, потому что, если бы это сделали, я бы им показал документы, что никакого офшора у меня нет», — сказал Грудинин.

Он назвал обвинения в свой адрес голословными, напомнив, что во время президентской кампании его «просто просветили рентгеном» и не обнаружили офшора, поскольку его нет.

Грудинин отметил, что он не в первый раз отстаивает собственную невиновность. Бизнесмен считает, что постоянные нападки связаны со страхом перед его политическим весом.

«Что касается утраты полномочий депутата, то отсутствие мандата — не повод опускать руки», — заключил он, добавив, что этот инцидент лишь повышает его рейтинг политика.

Ранее 26 февраля сообщалось, что Грудинина отстранили от должности депутата подмосковного Видного. Такое решение принял совет депутатов города. На заседании по вопросу лишения мандата присутствовали 13 из 20 членов. За отстранение Грудинина проголосовали 11 человек.

Поводом для такого решения стали обнаруженные городской прокуратурой нарушения при подаче декларации о доходах. Там не было сведений о том, что политик владеет белизским офшором Bontro LTD.