Хор исполнил в Исаакиевском соборе песню об атомной бомбардировке США

Песню советских лет об атомной бомбардировке США исполнил в Исаакиевском соборе Концертный хор Санкт-Петербурга.

Песня под названием «На подводной лодочке с атомным моторчиком» была написана в 80-е годы прошлого века музыкантом Андреем Козловским.

Прозвучавшая песня вызвала широкий общественный резонанс как из-за содержания, так и в связи с исполнением в стенах Исаакия, отмечает «РИА Новости».

«Песни, которые мы поем, — это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные. Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры», — говорится в пояснении Концертного хора в соцсети «ВКонтакте».

В свою очередь, руководитель коллектива заслуженный артист России Владимир Беглецов добавил, что концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения.