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Экс-глава МВД назвал бредовой идею возвращения обращения «господин»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Анатолий Куликов, занимавший пост главы МВД России с 1995 по 1998 год, назвал инициативу вернуть обращение «господин» в армии и силовых ведомствах бредовой и карикатурной.

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Ранее 26 февраля с соответствующим предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он направил документ премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

«Это бредовая идея. «Товарищ» — общепринятая вежливая форма обращения, имеет давнюю традицию, она вполне прижилась. Не надо карикатурить, не надо возвращаться к тому, что было», — цитирует Куликова НСН.

По мнению экс-главы ведомства, обращение «товарищ» является вполне корректным, к нему привыкли и воспитаны на этом.

«Присягу принимали больше сотни лет по этому обращению, почему мы должны превращаться в господ? Офицер в бою рядовому товарищ и наоборот. А если он «господин», ему надо ботинки чистить», — заявил Куликов.

Владимир Петров отметил в своем послании председателю правительства, что в последние годы ряд силовых ведомств был реформирован, благодаря чему повысился уровень доверия населения к полиции, а Министерству обороны удалось в короткие сроки укрепить российскую армию, ослабленную в 1990-х годах, и сделать ее одной из самых сильных в мире. Депутат считает, что обращение «господин» подчеркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию.

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