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В России предложили называть военных и полицейских «господами»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением возродить дореволюционное обращение «господин» в российской армии и силовых структурах.

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В своем послании парламентарий отметил, что в последние годы ряд силовых ведомств были реформированы, благодаря чему повысился уровень доверия населения к позиции, а Минобороны удалось в короткие сроки укрепить российскую армию, ослабленную в 1990-х годах, и сделать ее одной из самых сильных в мире, пишет RT.

Петров напомнил, что в дореволюционное время в русской армии и жандармерии действовало обращение «господин», которое подчеркивало честь и статус служащего, однако после событий 1917 года большевики «злонамеренно отказались от традиционного обращения» и заменили его на обращение «товарищ», которое действует и по сей день.

«Учитывая это, прошу вас рассмотреть возможность возвращения исторической справедливости в части восстановления обращения «господин» во всех силовых и иных ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка», — призвал депутат.

В ноябре депутат Госдумы Владимир Сысоев обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с предложением вернуть дореволюционный речевой этикет в школьную программу по русскому языку.

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