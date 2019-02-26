Умер попугай из фильма про Пеппи Длинныйчулок

В немецком зоопарке Карлсруэ умер попугай Дуглас, который снимался в детском фильме о приключениях Пеппи Длинныйчулок. Птице был 51 год, сообщает телеканал BBC News.

Попугай ара в начале своей жизни обитал в шведском приюте для животных в городе Мальме. Птицу держали в тесном вольере, и это привлекло внимание общественности. Местные власти пытались усыпить попугая из-за отсутствия необходимых документов, однако активисты увезли Дугласа в Германию, где он стал одним из главных любимцев зоопарка. Сотрудники зоосада рассказывали, что попугай знал около 50 слов, сообщает телеканал «360».

Красный ара участвовал в съемках фильма «Пеппи Длинныйчулок на семи морях» в начале 1970-х. Там он сыграл роль попугаихи Розалинды. По словам специалистов, такие птицы обычно живут около 30–40 лет, поэтому 51-летний Дуглас считался долгожителем.

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