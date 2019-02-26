Весь общественный транспорт Уфы перейдет на безналичную оплату проезда

Во втором полугодии 2019 года все перевозчики в Уфе должны использовать контрольно-кассовые машины. Власти города рассчитывают повысить долю пассажиров, использующих безналичную оплату проезда.

На текущий момент оплата картой возможна в автобусах «Башавтотранса», трамваях и троллейбусах. При этом администрация Уфы рассчитывает создать единую карту, которой можно будет пользоваться в любом виде транспорта. Пока безналичной оплатой пользуются около 30% пассажиров общественного транспорта Уфы, пишет ИА «Башинформ». Единая система «Умный маршрут» действует у «Башавтотранса», МУЭТ, на канатной дороге и у службы речных переправ.

Отдельно управление транспорта и связи решает вопрос о пополнении карт. В настоящий момент действует 50 пунктов, также ведутся переговоры с двумя банками.