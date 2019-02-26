Отец и сын погибли при пожаре в Рязанской области

В Ряжском районе Рязанской области при пожаре в жилом доме погибли два человека. Площадь возгорания составила 1 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Пожар произошел в понедельник, 25 февраля, около 23:00 в жилом доме в селе Новое Еголдаево. На месте происшествия пожарные обнаружили тела 68-летнего владельца дома и его 40-летнего сына.

Площадь возгорания составила 1 кв. м. Горел пол помещения, пишет РИА «7инфо».

Точные причины и обстоятельства гибели людей установит экспертиза. Предварительной причиной смерти называют отравление угарным газом.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.