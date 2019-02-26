В Совфеде рассказали о скором возобновлении рейсов на курорты Египта

Полеты из России на египетские курорты могут быть восстановлены в ближайшее время, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Египта Ихабом Насром.

«Полеты по маршруту Москва–Каир уже восстановлены... На других популярных маршрутах дело близко к тому, чтобы восстановить их в полном объеме к взаимному интересу сторон», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Косачев напомнил, что после трагедии над Синайским полуостровом были приняты «обширные меры» для обеспечения безопасности полетов.

Авиасообщение между двумя странами было прекращено в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля. Чартерное авиасообщение с египетскими городами Шарм-эш-Шейх и Хургада до сих пор остается закрытым.