Прямой эфир

В Совфеде рассказали о скором возобновлении рейсов на курорты Египта

0
Фото: Global Look Press/Matthias Tödt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полеты из России на египетские курорты могут быть восстановлены в ближайшее время, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Египта Ихабом Насром.

«Полеты по маршруту Москва–Каир уже восстановлены... На других популярных маршрутах дело близко к тому, чтобы восстановить их в полном объеме к взаимному интересу сторон», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Косачев напомнил, что после трагедии над Синайским полуостровом были приняты «обширные меры» для обеспечения безопасности полетов.

Авиасообщение между двумя странами было прекращено в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля. Чартерное авиасообщение с египетскими городами Шарм-эш-Шейх и Хургада до сих пор остается закрытым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Египетский курорт Шарм-эш-Шейх обнесут стеной
Египетские отели подорожают в 2019 году на треть

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017