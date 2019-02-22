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Египетский курорт Шарм-эш-Шейх обнесут стеной

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Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
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Курорт Шарм-эш-Шейх в Египте будет обнесен стеной. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Мы делаем это на будущее. Проект поможет Шарм-эш-Шейху вернуть потерянные доходы от туризма», — говорит губернатор Южного Синая Халед Фуда.

При этом жители города считают, что данная стена будет только раздражать туристов и вряд ли защитит их от террористов.

Авиасообщение между двумя Египтом и Россией было прервано по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами авиакатастрофы стали 224 человека.

ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезно усилить меры авиационной безопасности.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля. Чартерное авиасообщение с египетскими городами Шарм-эш-Шейх и Хургада до сих пор остается закрытым.

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