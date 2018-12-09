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Российские специалисты проинспектируют аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха

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Фото: Global Look Press/Manfred Bail
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Российские специалисты в области авиационной безопасности в понедельник, 10 декабря, начнут проверку аэропортов египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

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Как рассказали «РИА Новости» источники, близкие министерству гражданской авиации республики, россияне уже прибыли в города, где они будут работать всю следующую неделю.

«Это большие группы. Надеемся, что это последняя проверка перед открытием рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх», — цитирует агентство одного из собеседников.

Авиасообщение между двумя странами было прервано по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами авиакатастрофы стали 224 человека.

ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления регулярных перелетов между странами Россия потребовала от Египта серьезно усилить меры авиационной безопасности.

После длительного перерыва 11 апреля 2018 года из Москвы в Каир вылетел первый прямой рейс авиакомпании EgyptAir. Оттуда авиакомпания летает в российскую столицу по воскресеньям, вторникам и четвергам, а «Аэрофлот» осуществляет рейсы в Каир по понедельникам, средам и субботам.

В середине октября президент России Владимир Путин договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме. По итогам встречи в Сочи он также отметил, что Каир делает всё необходимое для обеспечения безопасности в авиасфере.

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