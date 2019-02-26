Планетарий могут открыть в знаменитой круглой бане в Тюмени

В Тюмени в здании, которое называют круглая баня, могут открыть планетарий и открытое научно-техническое пространство. Об этом сообщил генеральный директор проекционного музея «Люмьер-холл» Евгений Гудков в своем аккаунте в одной из соцсетей.

По его словам, он продолжает искать самые неординарные места для популяризации науки. И круглая баня в Тюмени — одно из них. Детали проекта пока неизвестны.

ИА «Ура.ру» напоминает, что ранее круглую баню хотели снести, но потом признали памятником архитектуры. Это один из трех подобных объектов, возведенных в России по проекту архитектора Александра Никольского. Две другие бани расположены в Петербурге, на площади Мужества и Нарвской заставы.

Ранее сообщалось, что Крестовоздвиженскую церковь в Барнауле, где располагается планетарий, официально передали РПЦ. Учреждение переедет в другое здание, но не ранее января 2021 года. Об этом говорится в соглашении, заключенном мэрией, планетарием и алтайской епархией.