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Более 70 автомобилей столкнулись в Канаде

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Более 70 автомобилей, в том числе бензовоз и несколько грузовиков, столкнулись в понедельник на востоке Канады.

Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на пожарную службу, инцидент произошел около 10 утра по местному времени (18:00 мск) на юге провинции Онтарио. В результате ДТП пострадали несколько человек. При столкновении из бензовоза вылилось около 500 л дизельного топлива.

По информации местной полиции, к крупной аварии привели сильный снегопад и нулевая видимость.

24 февраля примерно в 0:30 автомобиль BMW X6 врезался в группу пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате инцидента  два человека погибли, еще трое пострадали. По предварительной информации, водитель авто находился под действием «веселящего» газа.

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