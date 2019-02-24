Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге после смертельного наезда на пешеходов в центре города возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Предполагаемый виновник аварии задержан. Об этом 24 февраля сообщает РЕН ТВ.

В главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти отметили, что мужчину лишили водительских прав еще в ноябре 2018 года.

Инцидент произошел на Невском проспекте примерно в 00:30 24 февраля. В результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов два человека погибли, еще трое пострадали. За рулем авто находился в мужчина 1989 года рождения. Он выехал на тротуар и протаранил находившихся там людей.