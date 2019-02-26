Эксперты назвали самый популярный бизнес у хипстеров

Наибольший интерес на рынке готового бизнеса для хипстеров вызывают кофейни и смузи-бары. На них в январе текущего года пришлось 81% спроса, свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами российского сайта объявлений «Авито».

Таким образом, спрос на них по сравнению с 2018 годом вырос на 5%, средняя цена на покупку такого бизнеса составляет около 818 тыс. рублей (подорожание на 15%). Доступнее всего купить кофейню (или смузи-бар) можно в Челябинске, где она обойдется в среднем в 188 тыс. рублей. Дороже всего такие объекты продаются в Ульяновске — в среднем 1,9 млн рублей.

На втором месте по популярности с большим отставанием оказались барбершопы (13% спроса). Тату-салоны собрали 5%, а вейп-шопами интересовался только 1% возможных бизнесменов.

При этом спрос на барбершопы вырос на 178% по сравнению с 2018 годом. Этот вид бизнеса оказался самым дорогим. Его стоимость в среднем составляет 995 тыс. рублей, что свидетельствует о его удешевлении с прошлого года на 34%. Вместе с тем спрос снизился на вейп-шопы (на 78%), цена на них поднялась на 111% и составляет в среднем 804 тыс. рублей.

Дешевле всего продавались тату-салоны — 526 тыс. рублей (подорожание на 75%). Спрос на них увеличился на 122%.

«Авито» — интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц и компаний. Ежемесячная аудитория сайта составляет 30,6 млн человек, в настоящий момент на нем размещено около 49 млн актуальных объявлений.