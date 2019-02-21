Райффайзенбанк вошел в тройку лидеров по объему выданных малому и среднему бизнесу кредитов

Райффайзенбанк занял третье место в рейтинге российских банков по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу (МСБ). Топ-лист составило агентство «Эксперт РА».

Объем кредитов, выданных Райффайзенбанком МСБ в прошлом году, составил 199,7 млрд рублей, увеличившись на 54,1% по сравнению с 2017 годом. Организация остается лидером рейтинга второй год подряд, сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе.

Начальник управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка Евгений Богачев отметил, что успехи компании свидетельствуют о том, что организация постоянно развивает и совершенствует линейку кредитных продуктов для бизнеса.

В начале декабря сообщалось, что Райффайзенбанк стал лауреатом премии «Финансовая элита России» в номинации «Гран-при: банк года» за достижения в развитии дистанционного обслуживания малого бизнеса в регионах России. Услуга удаленного обслуживания предпринимателей в городах, где нет отделения банка, появилась в 2018 году.

«Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ и, по данным «Интерфакс-ЦЭА», занимает 10-е место по размеру активов по итогам 2018 года. Он также находится на шестом месте в России по объему средств частных лиц и по объему кредитов для частных лиц по итогам этого же периода.