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Райффайзенбанк признан «Банком года» за развитие дистанционного обслуживания малого бизнеса

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Райффайзенбанк стал лауреатом премии «Финансовая элита России» в номинации «Гран-при: банк года» за достижения в развитии дистанционного обслуживания малого бизнеса в регионах России. Услуга удаленного обслуживания предпринимателей в городах, где нет отделения банка, появилась в 2018 году.

Предпринимателям доступны удаленное открытие счета и курьерская доставка всех необходимых банковских продуктов, включая бизнес-карту и онлайн-кассу, настройка эквайринга, а также скидки от партнеров Райффайзенбанка на онлайн-телефонию, продвижение в социальных сетях и другие сервисы, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

За девять месяцев 2018 года сервисами Райффайзенбанка стали пользоваться тысячи компаний в 86 городах России. «Мы рады, что наши решения для малого бизнеса отмечены жюри премии «Финансовая элита России», и продолжим работать над тем, чтобы качественные банковские продукты от одного из самых надежных российских банков были доступны в самых отдаленных уголках страны», — сказал руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Роман Зильбер.

Премия «Финансовая элита России» вручается с 2005 года. Ее лауреатами становятся компании финансового сектора, показавшие выдающиеся результаты деятельности и подтвердившие свою надежность, деловую репутацию и динамику развития.

В сентябре компания «Райффайзен-Лизинг» заключила договор с Российско-Германской внешнеторговой палатой (ВТП) о передаче в лизинг офиса в многофункциональном комплексе «Фили Град» девелоперской компании MR Group в Москве, сумма финансирования на 10 лет превысила €3,5 млн.

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