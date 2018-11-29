Райффайзенбанк предложил выгодный факторинг поставщикам «Леруа Мерлен»

Райффайзенбанк предложил специальные условия факторингового обслуживания поставщикам крупного ритейлера «Леруа Мерлен». Компании, поставляющие ему товары, смогут получать выгодные условия финансирования в рамках факторинга без регресса.

В поступившем «Известиям» пресс-релизе отмечается, что Райффайзенбанк уже больше года предоставляет данную услугу поставщикам «Леруа Мерлен», однако теперь доступные компаниям условия значительно улучшены и стали одними из самых выгодных на рынке. Так, комиссия банка за факторинг без регресса по новым правилам составит от 8,8% до 11% в зависимости от объемов поставки.

Для того, чтобы воспользоваться специальными условиями финансирования, компания-поставщик должна предоставить минимальный пакет бумаг, в числе которых договор с «Леруа Мерлен», бухгалтерская отчетность и уставные документы. По окончании проверки бумаг и подписания факторингового соглашения с Райффайзенбанком срок выплаты составит от одного до трех рабочих дней.

«Работа с федеральными сетями — сложный бизнес-процесс. Выбор оптимального инструмента для финансирования в этом случае особенно важен», — прокомментировал нововведение старший вице-президент по факторингу Райффайзенбанка Андрей Захаров.

Директор по сорсингу «Леруа Мерлен» Руслан Хакало, в свою очередь, отметил, что расширение пула российских поставщиков является частью долгосрочной стратегии роста ритейлера на рынке страны.

«Сотрудничество с банками-партнерами, в частности, с Райффайзенбанком, позволяет поставщикам получать выгодные условия финансирования, что позитивно сказывается на развитии нашей партнерской экосистемы и экономических показателях всей розничной сети», — добавил он.

Обновленные условия для факторинга без регресса были представлены в рамках ежегодного мероприятия для поставщиков «Леруа Мерлен» «Ярмарка шансов», которое состоялось 1 ноября.

Факторинг без регресса дает возможность поставщикам получать оплату сразу после осуществления поставок, без необходимости ждать даты окончания отсрочки платежа. При этом риск невыплаты со стороны покупателя принимает на себя кредитная организация. Благодаря факторингу без регресса могут повысить качество управления дебиторской задолженностью и планирования денежных потоков.

Райффайзенбанк занимает 6-е место по размеру факторингового портфеля среди членов Ассоциации факторинговых компаний (АФК) России. Помимо классических факторинговых продуктов с регрессом и без регресса финансовая организация предлагает реверсивный факторинг и двухфакторный международный факторинг через международную факторинговую сеть Factors Chain International (FCI).

В июне Райффайзенбанк предложил представителям малого и среднего бизнеса онлайн-кассу, соответствующую новым требованиям закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» 54-ФЗ. Кассу у банка можно как взять в аренду, так и приобрести.