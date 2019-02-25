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Ученик школы в Пермском крае нашел в компоте опарыша

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Роспотребнадзор Пермского края отправит сотрудников в школу в городе Чермоз, после того как ученик обнаружил в компоте опарыша. Фото подозрительного напитка размещено в паблике населенного пункта в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такой компот на обед в школьной столовой дают нашим детям!» — написал автор. По факту публикаций в СМИ проводится административное расследование инцидента в школьной столовой, рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе ведомства.

На минувшей неделе замглавы Пскова Елена Полонская предложила организовать школьные обеды для родителей. Согласно ее идее, в городских школах появится «родительская экспертиза», участников которой обучат в Роспотребнадзоре. Затем для них будут проводить дни открытых дверей, чтобы они могли поесть вместе с детьми и оценить качество блюд. 

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