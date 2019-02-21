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Замглавы Пскова предложила устраивать школьные обеды для родителей

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Координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья», замглавы Пскова Елена Полонская предложила организовать школьные обеды для родителей. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, свою инициативу она озвучила в ходе круглого стола о питании в общеобразовательных организациях. 

Согласно идее Полонской, в школах Пскова появится «родительская экспертиза», участников которой обучат в Роспотребнадзоре. «Можно устраивать дни открытых дверей для родителей, когда они смогут прийти и пообедать вместе с детьми», — добавила Елена Полонская, сославшись на опыт других регионов.

Как сообщалось 6 февраля, депутат Гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила родителям школьников 1–4 классов самим оплачивать питание детей. По ее словам, много еды уходит в отходы, поскольку ученики, обеды которых уже оплачены государством, приносят контейнеры с пищей из дома.

Ранее кузбасские подростки пожаловались на еду, которую им дают в школьной столовой. Они сняли на видео переваренные макароны, которые с легкостью превращаются в слипшуюся массу, и сморщенное яблоко, а сам ролик выложили в Instagram.

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