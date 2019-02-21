Замглавы Пскова предложила устраивать школьные обеды для родителей
Координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья», замглавы Пскова Елена Полонская предложила организовать школьные обеды для родителей. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, свою инициативу она озвучила в ходе круглого стола о питании в общеобразовательных организациях.
Согласно идее Полонской, в школах Пскова появится «родительская экспертиза», участников которой обучат в Роспотребнадзоре. «Можно устраивать дни открытых дверей для родителей, когда они смогут прийти и пообедать вместе с детьми», — добавила Елена Полонская, сославшись на опыт других регионов.
Как сообщалось 6 февраля, депутат Гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила родителям школьников 1–4 классов самим оплачивать питание детей. По ее словам, много еды уходит в отходы, поскольку ученики, обеды которых уже оплачены государством, приносят контейнеры с пищей из дома.
Ранее кузбасские подростки пожаловались на еду, которую им дают в школьной столовой. Они сняли на видео переваренные макароны, которые с легкостью превращаются в слипшуюся массу, и сморщенное яблоко, а сам ролик выложили в Instagram.