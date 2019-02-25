Московских пенсионеров научат зарабатывать в интернете

В рамках проекта для людей пенсионного возраста «Московское долголетие» 28 февраля состоится мастер-класс «Инста-бабушка». Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«На мастер-классе гости смогут изучить возможности социальных сетей для поиска единомышленников и друзей, узнают, как продвигать собственные проекты, и познакомятся с модной профессией блогера. После занятия все участники мастер-класса получат сертификаты», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе столичного департамента отметили, что пенсионеры активно осваивают социальные сети: устанавливают приложения, делают презентации и обрабатывают фото, чтобы потом публиковать на своих страницах.

В январе более 180 тыс. человек присоединились к проекту для людей пенсионного возраста «Московское долголетие», который был запущен 1 марта 2018 года. Основа проекта — регулярные занятия, проходящие в каждом районе города. Программа призвана помочь людям старшего возраста поправить здоровье, получить новые знания и навыки, развиваться творчески. Для этого во всех районах столицы организованы различные секции, творческие лаборатории.