В Москве раскрыли схему обмана пенсионеров

Оперативники ГУ МВД по городу Москве при участии экспертов международной компании Group-IB раскрыли схему мошенничества и обезвредили телефонных аферистов, которые на протяжении нескольких лет обманом вымогали у пожилых людей деньги. Ущерб от семи установленных эпизодов мошенничества оценивается в 10 млн рублей, однако оперативники уверены, что число жертв гораздо больше.

По данным компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, пенсионерам звонили с неизвестных номеров, представляясь якобы прокурором Москвы. Гражданам сообщали, что фирма, у которой пожилые люди несколько лет назад приобрели лекарства и биодобавки, по решению суда была признана мошеннической, и в этой связи покупателям была положена компенсация в размере от 100 тыс. до 600 тыс. рублей. Зачастую телефонный аферист ссылался на несуществующие законы, например, «О выплате компенсации лицам в результате противоправных действий организованных группой лиц» или «Приказ Министерства финансов № 2750» от 29.10.2010.

«У многих пожилых людей даже не возникало подозрений — «прокурор» называл не только имя жертвы, но и наименование купленного препарата и его точную стоимость», — говорится в пресс-релизе.

Тем, кто сомневался в компенсации, «прокурор Москвы» предлагал уточнить информацию у якобы начальника финансового отдела банка. После этого с жертвой связывался еще один человек, который подтверждал готовность перечислить компенсацию на счет пенсионера или передать деньги наличными. Когда жертва соглашалась, в переговоры вступали женщины, представлявшиеся сотрудницами налоговой, которые сообщали о необходимости провести предоплату — оплатить госпошлину в размере 15% от суммы компенсации. Также мошенники могли собирать страховой взнос или налог на адвоката. Одной из жертв обмана стал известный оперный певец, который отправил аферистам около 300 тыс. рублей.

По версии следствия, придумал и реализовал мошенническую схему 35-летний житель подмосковного Домодедово, уроженец республики Азербайджан. Также в группу входили так называемые «звонари», которые общались с пенсионерами по телефону, «кассиры», контролирующие транзакции, «обнальщики», снимавшие наличные деньги в банкоматах и даже специалист, отвечающий за актуальность и сохранность базы данных с телефонами потенциальных жертв. Эксперты отметили, что телефоны доверчивых пенсионеров мошенники брали из старых баз мошенников, которые продавали пожилым людям «волшебные пилюли», фальсифицированные лекарства и БАДы по огромным ценам.

«Вот эта самая база данных с именами, телефонами и стоимостью заказанных препаратов оказалась в руках у телефонных аферистов. В ней, как установили эксперты Group-IB, было около 1,5 тыс. имен пенсионеров, их телефонов, а также названий и цен на лекарства, которые приобретали доверчивые покупатели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой вид мошенничества называется вишинг (от английского vishing, voice phishing — «голосовой фишинг»).

«Это довольно старый вид телефонного мошенничества, он не теряет своей популярности за счет того, что злоумышленники придумывают новые способы обмана, направленные в том числе на самые незащищенные слои населения — пенсионеров», — рассказал руководитель отдела расследованной Group-IB Сергей Лупанин.

В результате масштабной полицейский спецоперации организованная преступная группа была вычислена: 5 февраля прошло несколько задержаний и обысков по месту жительства преступников. У организатора преступной схемы в процессе обыска были обнаружены крупные суммы денег, а также травматический пистолет, охотничье ружье и коллекционные монеты. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), задержаны семь человек.

В январе сообщалось, что в Привокзальном округе Тулы лжеработник коммунальной службы похитил у 90-летней женщины 207 тыс. рублей. В УМВД обратили внимание на важность проверки лиц, которые под различными предлогами пытаются войти в жилище. Как правило, злоумышленники предлагают ту или иную услугу или сообщают о необходимости проверки приборов.