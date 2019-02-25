Прямой эфир

В Музее Победы пройдет Международный форум «Бессмертного полка»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Музее Победы в Москве 27 февраля пройдет Международный форум «Бессмертный полк — всемирное шествие». Об этом пишет НСН.

Отмечается, что в мероприятии будут участвовать 36 международных координаторов движения «Бессмертный полк». Участники встречи обменяются опытом взаимодействия с органами исполнительной власти по организации шествий в разных странах мира, обсудят механизмы получения разрешений на проведение шествий, а также поговорят о проблемах, которые возникают на организационном этапе. Помимо этого, координаторы «Бессмертного полка» также проведут встречу с представителями МИД РФ.

На форуме также заявлены сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», народный артист СССР Василий Лановой, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, глава исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

По словам организаторов, в последние годы наблюдается колоссальный рост числа участников движения «Бессмертный полк». В 2018 году шествия прошли в 80 странах. В России в акции приняли участие почти 10,5 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 600 тыс. человек собрал «Бессмертный полк» в Подмосковье
Акция «Бессмертный полк» прошла в европейских городах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017