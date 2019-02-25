В Музее Победы пройдет Международный форум «Бессмертного полка»

В Музее Победы в Москве 27 февраля пройдет Международный форум «Бессмертный полк — всемирное шествие». Об этом пишет НСН.

Отмечается, что в мероприятии будут участвовать 36 международных координаторов движения «Бессмертный полк». Участники встречи обменяются опытом взаимодействия с органами исполнительной власти по организации шествий в разных странах мира, обсудят механизмы получения разрешений на проведение шествий, а также поговорят о проблемах, которые возникают на организационном этапе. Помимо этого, координаторы «Бессмертного полка» также проведут встречу с представителями МИД РФ.

На форуме также заявлены сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», народный артист СССР Василий Лановой, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, глава исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

По словам организаторов, в последние годы наблюдается колоссальный рост числа участников движения «Бессмертный полк». В 2018 году шествия прошли в 80 странах. В России в акции приняли участие почти 10,5 млн человек.