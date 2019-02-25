Новый президент «Зенита» предложил Дзюбе соревнование по пенальти

Новый президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев вызвал нападающего команды Артема Дзюбу на поединок. Медведев заявил, что из 10 пенальти забьет футболисту больше голов, чем тот забьет ему из пяти.

По словам 63-летнего Медведева, он предложил пари еще до своего назначения и попросит вратарей клуба потренироваться с ним, чтобы выиграть спор, передает ТАСС.

В январе осведомленный источник сообщил, что Дзюба, возможно, перейдет в британский клуб «Эвертон», причем речь может идти не только об аренде, но и о полноценном трансфере.

В декабре Дзюба был признан лучшим российским футболистом 2018 года по результатам опроса, проведенного еженедельником «Футбол» среди журналистов. Кроме того, он попал в число лучших игроков года по версии итальянского издания Marca.