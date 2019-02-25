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Новый президент «Зенита» предложил Дзюбе соревнование по пенальти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Новый президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев вызвал нападающего команды Артема Дзюбу на поединок. Медведев заявил, что из 10 пенальти забьет футболисту больше голов, чем тот забьет ему из пяти.

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По словам 63-летнего Медведева, он предложил пари еще до своего назначения и попросит вратарей клуба потренироваться с ним, чтобы выиграть спор, передает ТАСС.

В январе осведомленный источник сообщил, что Дзюба, возможно, перейдет в британский клуб «Эвертон», причем речь может идти не только об аренде, но и о полноценном трансфере.

В декабре Дзюба был признан лучшим российским футболистом 2018 года по результатам опроса, проведенного еженедельником «Футбол» среди журналистов. Кроме того, он попал в число лучших игроков года по версии итальянского издания Marca.

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