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В павильоне на ВДНХ нашли неизвестную ранее картину художника Щербакова

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Фото: vk.com/Сергей Собянин
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Картину известного советского художника Бориса Щербакова обнаружили на ВДНХ в Москве в ходе подготовки к ремонту павильона № 42 «Животноводство». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Чиновник напомнил, что Щербаков был признанным мастером пейзажа, и на обнаруженном холсте изображены река, пастбище и фермы.

«Сначала внушительное полотно 4x5 м украшало Центральный павильон выставки. Но в 1960-х экспозицию сменили, картину перенесли в другой павильон, повесили под куполом и забыли на годы», — цитирует мэра РИАМО.

Собянин добавил, что написанная в 1958 году картина является большой находкой и частью истории выставки и что после реставрации она займет на ВДНХ почетное место.

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Борис Щербаков родился в Петрограде в 1916 году в семье художника Валентина Щербакова, который был учеником Ильи Репина и Франсуа Рубо (автора панорам «Бородинская битва» и «Оборона Севастополя»). Младший Щербаков является ярким представителем социалистического реализма.

11 февраля сообщалось, что аттракционы, водный парк и экотропа появятся на ВДНХ в 2019 году.

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