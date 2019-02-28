Бэмс, степ, джаз: у Никитских ворот увековечили оттепель

Тем, кто в зимнюю стужу жаждет оттепели, «Известия» рекомендуют посетить «Памятник неизвестному стиляге» (режиссер-постановщик Марк Розовский). Спектакль «Театра у Никитских ворот» согреет всеми компонентами, включая горячий джаз, зажигательный степ и искрометный конферанс.

В аннотации «Памятник...» назван джазовым шоу, но это скорее приманка для публики, реагирующей на модные наименования. Авторы почему-то постеснялись названия «ревю», в то время как мультижанровое представление — песни, танцы, скетчи, объединенные общей темой — вполне соответствует этому старинному формату.

Темой, вернее, фигурой, выступает Виктор Славкин, памяти которого посвящен спектакль. Замечательный драматург и сценарист, ушедший в 2014-м, был автором культовых пьес «Взрослая дочь молодого человека», «Картина», «Серсо» ; создателем и ведущим телепрограммы «Старая квартира», за которую получил Госпремию. По сути, всё его творчество напоминало старую квартиру, заполненную дорогими сердцу вещами. Расстаться — невозможно, что с ними делать — неизвестно. Остается вспоминать, грустить и радоваться тому, что было. Это и делал Славкин, в 1996-м издавший книжку «Памятник неизвестному стиляге». История поколения рассказывалась через анекдоты, легенды, байки и песни. Название перекочевало в спектакль, как и любовь к тем парням и девушкам, что на исходе мрачного времени слушали и играли джаз, танцевали рок-н-ролл, носили узкие брюки и широкие юбки.

Славкин возник на экране, взглянул на зал светлым взором: как вы тут без меня? Под ликом драматурга развернулось многоплановое действо. Джазовые композиции из репертуара корифеев жанра звучали в исполнении Натальи Корецкой, актрисы с хорошими вокальными данными и приятной манерой. Но Корецкая всё же не певица масштаба Эллы Фитцджеральд, поэтому экранное появление джазовой легенды с ее неповторимым голосом отчасти обесценило усилия исполнительницы. Грузинский гость Тимур Иванейшвили (ревю — жанр открытый) волей постановщика ни с кем не конкурировал, и зрители по достоинству оценили его благородный бас, сценическое обаяние, песню о Тбилиси, спетую на родном языке, и реабилитированный в эпоху оттепели «Случайный вальс». Зал подпевал и подбадривал Марка Розовского. Худрук театра оставил свой пюпитр конферансье, подхватив на тур вальса даму, которой посчастливилось занять место в первом ряду.

Розовского тоже можно считать объединяющей фигурой вечера. И не только благодаря его воспоминаниям и куплетам, но и непосредственной причастности к стиляжно-оттепельной эпохе. Он был основателем и руководителем театра-студии МГУ «Наш дом», где взошла звезда Славкина и практиковались ревю на злободневные темы, из которых вырос впоследствии КВН. О репертуаре «Дома» напомнил скетч в исполнении Александра Кудряшова и Никиты Сюсюкина. Актеры задались вопросом, что лучше: целеустремленно, не отвлекаясь на подробности, двигаться к цели или радоваться жизни и не сильно торопиться. Второе нравилось стилягам, но не нравилось партии и комсомолу, вступившим в непримиримую борьбу с чуждыми элементами («сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст»).