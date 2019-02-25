Звезды Голливуда блеснули нарядами на красной дорожке «Оскара»
Каждый год они удивляют нарядами и нарушают дресс-код: звезды кино прошлись по красной дорожке «Оскара».
91-ая церемония вручения премий Американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе.
«Оскары» присуждались в 24 категориях. На открытии прозвучали песни рок-группы Queen We Will Rock You и We Are the Champions. Композиции исполнили Брайан Мэй и Адам Ламберт.
Каждый год они удивляют нарядами и нарушают дресс-код: звезды кино прошлись по красной дорожке «Оскара».
91-ая церемония вручения премий Американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе.
«Оскары» присуждались в 24 категориях. На открытии прозвучали песни рок-группы Queen We Will Rock You и We Are the Champions. Композиции исполнили Брайан Мэй и Адам Ламберт.