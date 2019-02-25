Школьница погибла при наезде поезда в Иркутской области

Следователи проводят проверку по факту гибели девочки-подростка на железной дороге в Иркутской области. Школьницу сбил поезд.

По данным правоохранительных органов, 14-летняя девочка переходила пути в Усолье-Сибирском и не заметила поезд. Школьница была в наушниках. Машинист применил экстренное торможение, однако поезд сбил девочку насмерть. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье электропоезд, следовавший из Рязани в Москву, насмерть сбил 38-летнего мужчину. Он шел по железнодорожным путям в состоянии алкогольного опьянения.