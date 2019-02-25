Электричка насмерть сбила мужчину в Московской области

Электропоезд, следовавший из Рязани в Москву, насмерть сбил мужчину в Подмосковье. По данным следователей, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

38-летний мужчина шел по железнодорожным путям на перегоне станций «Ильинская»–«Отдых» вечером 24 февраля. По версии следствия, он не успел отреагировать на приближавшийся поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По факту произошедшего проводится следственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве двое мужчин погибли при наезде поезда на Павелецком направлении. 59-летний уроженец Саратовской области и 25-летний уроженец Казахстана переходили пути в неустановленном месте.