Прямой эфир

Электричка насмерть сбила мужчину в Московской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электропоезд, следовавший из Рязани в Москву, насмерть сбил мужчину в Подмосковье. По данным следователей, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

38-летний мужчина шел по железнодорожным путям на перегоне станций «Ильинская»–«Отдых» вечером 24 февраля. По версии следствия, он не успел отреагировать на приближавшийся поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По факту произошедшего проводится следственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве двое мужчин погибли при наезде поезда на Павелецком направлении. 59-летний уроженец Саратовской области и 25-летний уроженец Казахстана переходили пути в неустановленном месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажирский поезд столкнулся с трактором в Курской области
Во Франции поезд частично сошел с рельсов после столкновения с автомобилем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017