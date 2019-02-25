Прямой эфир

Фестиваль черемши впервые пройдет в Чечне

0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Грозном 2 марта состоится первый республиканский фестиваль черемши. Он получил название HONK FEST. Основные события развернутся на главной площади столицы Чечни, имени Ахмат Хаджи Кадырова.

Организаторы считают, что это будет самое неожиданное гастрономическое событие 2019 года. Они уверены, что таким способом смогут сохранить традиции приготовления блюд из дикого весеннего лука. В национальной кухне Чечни черемша занимает особое место, отмечает NewsTracker.

На фестиваль съедутся кулинары из горных районов республики, где традиционно готовят черемшу, шеф-повара столичных ресторанов покажут свои варианты блюд. Все гости фестиваля смогут принять участие в дегустации.

Ранее Чечня вошла в число регионов, где учителя получают самую маленькую зарплату. В среднем ее размер составляет от 20 тыс. до 23 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Чечне нашли лежавшую более 20 лет 500-килограммовую авиабомбу
В Чечне умерла старейшая жительница России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017