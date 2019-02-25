Фестиваль черемши впервые пройдет в Чечне

В Грозном 2 марта состоится первый республиканский фестиваль черемши. Он получил название HONK FEST. Основные события развернутся на главной площади столицы Чечни, имени Ахмат Хаджи Кадырова.

Организаторы считают, что это будет самое неожиданное гастрономическое событие 2019 года. Они уверены, что таким способом смогут сохранить традиции приготовления блюд из дикого весеннего лука. В национальной кухне Чечни черемша занимает особое место, отмечает NewsTracker.

На фестиваль съедутся кулинары из горных районов республики, где традиционно готовят черемшу, шеф-повара столичных ресторанов покажут свои варианты блюд. Все гости фестиваля смогут принять участие в дегустации.

Ранее Чечня вошла в число регионов, где учителя получают самую маленькую зарплату. В среднем ее размер составляет от 20 тыс. до 23 тыс. рублей.