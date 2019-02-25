«Российский экологический оператор» проследит за тарифами на утилизацию отходов

Тарифы региональных операторов по обращению с мусором подчиняются закону спроса и предложения, поэтому завышаться не будут. За их справедливостью проследит «Российский экологический оператор» (РЭО), заявил в понедельник, 25 февраля, глава компании Денис Буцаев.

По его словам, отрасль создается на рыночных правилах. «Если предложение будет слишком дорогим, то на него не будет спроса. Это региональным операторам и всем участникам рынка надо понимать. Просто выставить услугу и заставить за нее платить — неправильно», — цитирует Буцаева телеканал «360».

Глава РЭО отметил, что возглавляемая им организация будет проверять корректность расчетов каждой услуги по обращению с мусором. Особое внимание уделят обоснованности расходов, сформированных вложениями инвесторов.

Он отметил необходимость проверки тарифов, которые предлагают операторы по затратному методу. Они показывают свои затраты, определенную норму прибыли, которая по законодательству в настоящее время не может превышать 5%. Только после этой процедуры устанавливается тариф.

«Российский экологический оператор» как раз и проследит за справедливостью начисления тарифа, отметил Буцаев.

Президент России Владимир Путин 14 января подписал указ о создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Российский экологический оператор».

В ходе послания Федеральному собранию 20 февраля глава государства потребовал навести порядок в сфере утилизации отходов и поручил избавиться от «мутных» структур в этой нише. Главной задачей публично-правовой компании РЭО как раз является запуск отрасли обращения с ТКО.