Прокуратура попросила о принудительном лечении обвиняемого во взрыве в Ижевске

Прокуратура и защита в ходе прений по делу о взрыве газа в жилом доме в Ижевске выступили за принудительное лечение обвиняемого Александра Копытова.

Гособвинитель Эльвира Юсупзянова в выступлении заявила, что обвиняемый в организации взрыва страдает хроническим расстройством психики, передает в понедельник, 25 февраля, «Интерфакс». Мужчина не осознавал характер общественной опасности своих действий и не мог руководить ими, отметила представитель прокуратуры.

Однако он совершил взрыв на почве личной неприязни к жителям, намеревался убить их, подчеркнула представитель прокуратуры.

Адвокат обвиняемого Валентина Чернецева поддержала требования обвинения и попросила суд дать своему подзащитному шанс излечиться и вести правомерный образ жизни, сообщает ТАСС. Она обратила внимание, что Копытов страдал от звуковых галлюцинаций и, чтобы избавиться от голосов в голове, включил газ.

В суде в качестве законного представителя обвиняемого на заседании присутствовал брат Копытова. Ожидается, что суд огласит решение 11 марта, процесс начался в октябре 2018 года.

Подъезд жилого дома в Ижевске обрушился 9 ноября 2017 года из-за взрыва бытового газа в одной из квартир. Жертвами происшествия стали семь человек, среди них двое детей. Еще 11 граждан пострадали.