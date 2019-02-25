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Бабушка выселила из своей квартиры старшую сестру Хачатурян

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Бабушка Кристины Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего отца, добилась через суд выселения внучки из собственной квартиры. Иск женщины был удовлетворен Бутырским судом Москвы, сообщила 25 февраля пресс-секретарь суда Татьяна Исаева.

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«Суд удовлетворил исковые требования (Лилии Хачатурян, бабушки Кристины Хачатурян. — Ред.)», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя суда.

Лилия Хачатурян является матерью 57-летнего Михаила Хачатуряна, в убийстве которого подозревают трех его дочерей: 19-летнюю Кристину, 18-летнюю Ангелину и их младшую 17-летнюю сестру.

По данным следствия, дочери из-за личной неприязни нанесли ему множественные колото-резаные ранения шеи и груди, от которых мужчина скончался. Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). После задержания они признали свою вину, и их поместили в СИЗО. В сентябре суд разрешил перевести их под домашний арест.

По словам адвоката Кристины Хачатурян Алексея Липцера, ранее ее бабушка через суд выселила из собственной квартиры мать девушек и их старшего брата.

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