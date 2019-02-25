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Моуринью оправдал отказавшегося уходить на замену вратаря «Челси»

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Фото: TASS/ZUMA
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Бывший главный тренер ФК «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал инцидент с вратарем лондонцев, который в матче с «Манчестер Сити» (0:0, пенальти — 3:4) отказался уходить с поля и пропустил гол. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» в понедельник, 25 февраля.

«Вратарь хочет показать свой характер, свою уверенность, хочет показать, что он в норме и хочет играть в серии пенальти, и мне это понравилось», — цитирует Моуринью издание.

При этом экс-наставник «Челси» заявил, что ему не понравилось, как при этом голкипер поставил тренера и команду в неловкое положение.

24 февраля главный тренер «Челси» Маурицио Сарри пришел в ярость от поведения своего вратаря, который, получив повреждение, отказался выходить уходить с поля в серии пенальти и пропустил гол.

13 февраля стало известно, что «Челси» планирует пригласить французского специалиста Зинедина Зидана на пост главного тренера команды вместо итальянца Маурицио Сарри, который утратил доверие руководства «Челси» после серии поражений команды в Английской премьер-лиге.

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