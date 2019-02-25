Джамалу обвинили в выступлениях в России

Ведущий украинского телеканала NewsOne Макс Назаров 24 февраля в своем Facebook заявил, что певица Джамала выступала с концертами в России летом 2014 года.

Телеведущий «поблагодарил» артистку за корпоративы и концерты на российской территории, которые состоялись после присоединения Крыма к России в 2014 году и начала военного конфликта в Донбассе.

Он также отметил, что родители Джамалы променяли патриотизм на материальные блага, при этом саркастично назвав певицу «гордостью страны».

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

В Москве неоднократно указывали, что референдум прошел с соблюдением международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт.