Алексей Иванов раскритиковал снятый по его роману фильм «Тобол»

Писатель Алексей Иванов считает плохим фильм «Тобол», снятый по его книге, поскольку текст сценария, написанного автором романа, был переработан. Об этом в воскресенье, 24 февраля, рассказала агент писателя Юлия Зайцева.

Она заметила, что, по мнению Иванова, переработка сценария не пошла на пользу фильму.

«Алексей сразу, еще в начале 2017 года, представлял, что фильм будет слабый, плохой. И сейчас он посмотрел его и убедился. На самом деле картина оказалась даже хуже, чем он ожидал», — цитирует ТАСС Зайцеву.

По ее словам, писатель назвал фильм «дракой табуретками».

Она напомнила, что Иванов отказался от своего имени в титрах фильма.

6 февраля Иванов рассказал «Известиям» о ближайших экранизациях своих произведений. По словам автора, в Подмосковье уже созданы декорации для съемок фильма по книге «Сердце Пармы». Кроме того, летом начнут снимать «Общагу-на-Крови».