Посол РФ во Вьетнаме рассказал о российской «мягкой силе»

25 февраля в Хошимине стартует выездное заседание клуба «Валдай», открывать которое прилетел глава российского МИДа Сергей Лавров. Главная тема дискуссий — как России и Вьетнаму реагировать на жесткие действия США на мировой арене.

За почти 70 лет отношений Москва ни разу не подводила Ханой, и это ценят. А «мягкая сила» — это золотой фонд России во Вьетнаме, рассказал в интервью «Известиям» посол РФ в этой стране Константин Внуков.

«Советская/российская «мягкая сила» — это наш золотой фонд во Вьетнаме. Те 50 тыс. вьетнамцев, получивших у нас высшее образование, и десятки или сотни тысяч работавших на наших заводах и фабриках пронесли чувства дружбы и симпатии через десятилетия и сохранили их в своих семьях», — отметил посол.

Сегодня основа партнерства между странами — сотрудничество в нефтегазовой сфере, военно-техническое сотрудничество (именно в опоре на Россию здесь был создан подводный флот, модернизированы ВМС и ВВС) и гуманитарно-образовательные связи.

Так, в настоящее время молодым гражданам Вьетнама, изучающим русский язык, Россия предоставляет 1 тыс. государственных стипендий.

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