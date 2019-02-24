Первый президент Украины пожаловался журналистам на маленькую пенсию

Первый президент Украины Леонид Кравчук пожаловался на маленькую пенсию и посетовал, что в стране нет специального пособия для бывших глав государства. Об этом рассказал украинский журнал «НВ».

«А нет у меня президентской пенсии! Я получаю депутатскую пенсию в 18 тыс. гривен (43 652 рубля — Ред.), но это стыд и позор, что нет президентской», — цитирует его портал «Новороссия».

При этом, по его словам, есть люди, которые получают пенсии по 100 или 200 тыс. гривен (242 513 и 485 026 рублей соответственно), чьи заслуги перед страной — «пустяки».

17 февраля Кравчук заявил, что территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе.