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ЦОДД призвал столичных водителей быть аккуратнее на дороге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил московским автомобилистам, что в понедельник, 25 февраля, в городе ожидается ветер, снег и гололед, и призвал их «поберечь себя для весны».

«Завтра в Москве обещают сильный ветер, снег, гололед и вот это всё. Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев. Всё как обычно. Поберегите себя для весны», — написали представители ЦОДД в Twitter.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 февраля, с 21:00 в столице и области ожидается порывистый ветер до 15 м/с. Отмечается, что такие метеоусловия продлятся 24 часа.

В ночь на понедельник, 25 февраля, температура в столице может опуститься до 8 градусов ниже нуля, возможен снег. В Подмосковье — до -11. Также на дорогах ожидается гололедица.

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