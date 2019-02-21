Прямой эфир

Из-за снегопада на улицы Москвы вышли тысячи единиц спецтехники

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за сильного снегопада 21 февраля к уборке московский улиц были привлечены 8,5 тыс. единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Начавшийся в четверг снегопад продолжится до завтрашнего дня и принесет до 7 мм снега. Для уборки города на улицах работает 8,5 тыс. единиц специализированной техники», — цитирует его «РИА Новости».

Особое внимание уделяется ситуации на тротуарах и пешеходных переходах, а также на участках возле подходов к остановкам общественного транспорта и станциям метро.

Ранее сообщалось, что весь общественный транспорт Москвы подготовили к работе в сложных погодных условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Твери упавший с крыши снег разрушил пешеходный мост
За сутки с улиц Москвы вывезли более 450 тыс. кубометров снега

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017