Из-за снегопада на улицы Москвы вышли тысячи единиц спецтехники

Из-за сильного снегопада 21 февраля к уборке московский улиц были привлечены 8,5 тыс. единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Начавшийся в четверг снегопад продолжится до завтрашнего дня и принесет до 7 мм снега. Для уборки города на улицах работает 8,5 тыс. единиц специализированной техники», — цитирует его «РИА Новости».

Особое внимание уделяется ситуации на тротуарах и пешеходных переходах, а также на участках возле подходов к остановкам общественного транспорта и станциям метро.

Ранее сообщалось, что весь общественный транспорт Москвы подготовили к работе в сложных погодных условиях.