Прямой эфир

У бастующих донецких шахтеров ухудшилось состояние здоровья

0
Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил 24 февраля, что у донецких шахтеров, которые уже несколько дней отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплатам, начало ухудшаться состояние здоровья.

Накопительный эффект: на Украине снова не хватает газа для отопления
Власти страны забыли подстраховаться на случай холодов

Протест организовали работники угольной шахты 1/3 «Новогродовская», которая расположена на подконтрольной Киеву части Донецкой области. В настоящее время под землей находятся 12 работников.

«Я призвал главу ПВО НПГУ 1/3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь» Сергея Павлова, который со вчерашнего дня круглые сутки находился с шахтерами под землей, срочно выехать в столицу для встречи с представителями Международной организации труда, СМИ, руководством министерства энергетики и угольной промышленности», — рассказал профсоюзный лидер в своем аккаунте Facebook.

Павлов отметил, что у всех без исключения бастующих поднялось артериальное давление. О других проблемах работники отказались говорить.

20 февраля глава украинской государственной службы по вопросам труда (Гоструд) Роман Чернега заявил, что концерн «Укроборонпром», объединяющий основные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, оказался крупнейшим должником по зарплатам по итогам 2018 года, не выплатив своим работникам около 400 млн гривен (почти $15 млн).

Совокупный долг украинских предприятий по зарплатам в прошлом году составил свыше 2,6 млрд гривен (более $95 млн).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Производство водки на Украине сократилось почти на треть за 4 года
Около 10 шахтеров пропали после землетрясения в Польше

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017