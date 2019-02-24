У бастующих донецких шахтеров ухудшилось состояние здоровья

Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил 24 февраля, что у донецких шахтеров, которые уже несколько дней отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплатам, начало ухудшаться состояние здоровья.

Протест организовали работники угольной шахты 1/3 «Новогродовская», которая расположена на подконтрольной Киеву части Донецкой области. В настоящее время под землей находятся 12 работников.

«Я призвал главу ПВО НПГУ 1/3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь» Сергея Павлова, который со вчерашнего дня круглые сутки находился с шахтерами под землей, срочно выехать в столицу для встречи с представителями Международной организации труда, СМИ, руководством министерства энергетики и угольной промышленности», — рассказал профсоюзный лидер в своем аккаунте Facebook.

Павлов отметил, что у всех без исключения бастующих поднялось артериальное давление. О других проблемах работники отказались говорить.

20 февраля глава украинской государственной службы по вопросам труда (Гоструд) Роман Чернега заявил, что концерн «Укроборонпром», объединяющий основные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, оказался крупнейшим должником по зарплатам по итогам 2018 года, не выплатив своим работникам около 400 млн гривен (почти $15 млн).

Совокупный долг украинских предприятий по зарплатам в прошлом году составил свыше 2,6 млрд гривен (более $95 млн).