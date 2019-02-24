Названа самая эффективная тренировка для похудения

Международная группа ученых из Бразилии и Великобритании выяснила, что при интервальных тренировках потеря веса происходит более интенсивно, чем во время длительных умеренных нагрузок.

«Похудение зависит не только от того, сколько калорий вы сжигаете во время тренировки, но также и от процессов, происходящих в вашем теле после нее», — заявил главный автор работы Пауло Джентиль, которого цитирует портал Business Insider.

Примерами наиболее эффективных интервальных тренировок являются интенсивные беговые спринты, прыжки из глубокого приседа и берпи (сочетание прыжка, планки и отжимания). По словам ученых, эти упражнения способствуют быстрому истощению кислорода, доступного мышцам, в результате организм начинает активно расщеплять жировые отложения, чтобы получить необходимую энергию. Также, уверяют исследователи, похудение после таких тренировок продолжается еще несколько часов. По их словам, всё это время организм сжигает калории, чтобы компенсировать недостаток кислорода.

Ранее в феврале автор блога о похудении «Мира против жира» Мира Родригез предложила законодательно запретить продавать сладкое после 18:00 и ограничить его продажу несовершеннолетним в рамках борьбы с ожирением в России.