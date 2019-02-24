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На красной ветке метро Москвы произошел сбой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На Сокольнической линии Московского метрополитена от станции «Сокольники» до станции «Бульвар Рокоссовского» возникли проблемы с движением поездов с 12:30 до 12:55 по мск. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что на красной линии поезда ходили с увеличенными интервалами из-за возникших технических проблем. В настоящее время движение вновь вводится в график, сообщили в пресс-службе метрополитена. 

17 февраля стало известно, что участок Сокольнической линии метро от станции «Юго-Западная» до станции «Саларьево» будет закрыт на один день для пассажиров 3 марта в связи с техническими работами по присоединению новых станций. Данные меры необходимы для наладки инженерных и технологических транспортных систем, а также включения построенных станций в систему линии.

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