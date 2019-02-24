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Автоугонщик спас годовалого ребенка в США

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Фото: Depositphotos
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В США заключенный спас годовалого ребенка. Для этого полицейский разрешил ему взломать чужой автомобиль, сообщает Radio.com.

Инцидент произошел в американском штате Флорида, где родители случайно заперли в машине маленькую дочь. Отец пристегнул ребенка в автокресле и бросил ключи на переднее сиденье, после чего закрыл дверь.

Мужчина собирался разбить окно, но рядом на общественных работах находились осужденные, которые предложили свою помощь. Один из них с разрешения шерифа Криса Нокко взломал дверь автомобиля с помощью вешалки для одежды. По словам стража порядка, это уникальный случай, когда он позволил заключенному использовать свои навыки.

«Они знают, что допустили плохие ошибки, неправильный выбор, но они хотят поступать правильно в жизни», — отметил сотрудник тюрьмы.

В результате инцидента ребенок не пострадал. Мать девочки поблагодарила всех заключенных, участвовавших в спасении дочери.

3 февраля в Армавире майор полиции Андрей Геленко спас шестилетнюю девочку, которая выпала из окна второго этажа. Мать оставила дочь дома одну, пока ходила в магазин за продуктами. Полицейский оказался на месте происшествия случайно. В выходной день он направлялся к своей машине и услышал детские крики о помощи. Геленко успел поймать ребенка у самой земли.

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