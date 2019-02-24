Марш памяти Бориса Немцова завершился в Москве

В Москве завершилось шествие в память о политике Борисе Немцове, убитом в Москве четыре года назад. Согласованный со столичными властями марш прошел в воскресенье, 24 февраля.

Колонны участников акции начали движение от Страстного бульвара, затем они прошли по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом.

Покушение на Бориса Немцова было совершено 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В политика было произведено несколько выстрелов, он скончался на месте. Основному фигуранту дела Зауру Дадаеву суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили сроки от 11 до 19 лет заключения.

В марте 2018 года на доме в Москве, где жил политик, установили памятную табличку. Памятный знак расположен на арке, которая ведет во двор дома, его установил сын политика Антон Немцов.