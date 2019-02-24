Россиянин Павличенко победил в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Российский саночник Семен Павличенко занял первое место в общем зачете Кубка мира по санному спорту. Об этом сообщило «РИА Новости».

Спортсмен победил в спринте заключительного этапа соревнований, проходивших в Сочи. Его результат составил 788 очков. Второе место занял представитель России Роман Репилов.

Ранее, 9 февраля, Семен Павличенко и Роман Репилов завоевали первое и второе место на чемпионате Европы в немецком Оберхофе.

28 января Российские саночники по итогам турнира завоевали одну золотую и две бронзовые медали. Это первая в истории победа российских спортсменов в эстафете на чемпионате мира по санному спорту.