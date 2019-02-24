Пропавшая в Пермском крае школьница оставила странное сообщение в соцсети

В Прикамье разыскивают пропавшую пять дней назад школьницу, пишет 24 февраля местный портал «В курсе.ру».

14-летняя Елизавета Рутт ушла из дома в Березниках 19 февраля. Девочка сообщила, что отправилась гулять, но больше не возвращалась.

Со слов родственников пропавшей, сотовый телефон школьницы был недоступен. Родители обратились в полицию спустя двое суток, когда их дочь зашла в социальную сеть «ВКонтакте». В ответ на сообщение матери девочка ответила: «Мама, я боюсь, очень боюсь», после чего перестала выходить на связь.

В день исчезновения на школьнице был пуховик цвета хаки и замшевые ботинки. По словам семьи пропавшей девочки, она не носит шапку.

В декабре 2018 года стало известно, что полицейские нашли в торговом центре Краснодара пропавшую весной того же года в Хабаровском крае 15-летнюю школьницу. Она приехала в регион автостопом и жила у знакомых. Все это время девушка числилась пропавшей без вести.