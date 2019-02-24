Прямой эфир

СК начал проверку из-за оказания некачественных услуг в хабаровском роддоме

0
Фото: пресс-служба СК РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следствие начало проверку информации о жительнице Хабаровска, родившей ребенка на полу в предродовом отделении больницы без помощи врачей. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится процессуальная проверка по факту оказания роженице услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 Уголовного кодекса Российской Федерации)», — говорится в сообщении

Отмечается, что инцидент произошел 6 февраля 2019 года. 35-летнюю беременную жительницу Хабаровска доставили в городской родильный дом № 2, после чего она была помещена в предродовую палату. Там женщина самостоятельно родила ребенка. В настоящий момент жизни и здоровью матери и младенца ничего не угрожает. Из родильного дома их уже выписали.

Следствие в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего и примет процессуальное решение.

5 января сообщалось, что полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем. В региональном МВД, в рамках доследственной проверки будет установлено лицо, отвечавшее за безопасность ребенка. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбудили против врача роддома в Калининграде после смерти младенца
Главврача роддома в Калининграде, в котором умер младенец, выпустили из СИЗО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017