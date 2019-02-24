СК начал проверку из-за оказания некачественных услуг в хабаровском роддоме

Следствие начало проверку информации о жительнице Хабаровска, родившей ребенка на полу в предродовом отделении больницы без помощи врачей. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится процессуальная проверка по факту оказания роженице услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 Уголовного кодекса Российской Федерации)», — говорится в сообщении

Отмечается, что инцидент произошел 6 февраля 2019 года. 35-летнюю беременную жительницу Хабаровска доставили в городской родильный дом № 2, после чего она была помещена в предродовую палату. Там женщина самостоятельно родила ребенка. В настоящий момент жизни и здоровью матери и младенца ничего не угрожает. Из родильного дома их уже выписали.

Следствие в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего и примет процессуальное решение.

5 января сообщалось, что полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем. В региональном МВД, в рамках доследственной проверки будет установлено лицо, отвечавшее за безопасность ребенка.