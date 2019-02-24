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Петербуржцы снова встретили «ту самую» козу из Пулково

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Фото: 78.ru
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Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями прогулок по улицам города одинокой козы. Об этом сообщает 78.ru, со слов очевидцев в социальных сетях.

«Коза на дороге. Та самая», — подписали видеоролик пользователи.

При этом животное переходило дорогу по «зебре».

Ранее, 19 февраля, сообщалось, что петербуржцы заметили в Пулково одинокую козу. По мнению некоторых жителей Северной столицы, животное не пустили в полет на таможенном контроле.

В октябре 2018 года почти 150 овец из 300 погибло от голода в Одесской области из-за того, что фуру с животными не пропускали на Украину более двух недель.

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