Власти ОАЭ простят гражданам долги на $100 млн

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) простят долги гражданам почти на $100 млн. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщило агентство Gulfnews.

Общая сумма прощенного долга составит 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).

Долги будут списаны заемщикам, испытывающим затруднения, таковых в стране оказалось более 3 тыс. человек.

Отмечается, что данная мера направлена на «обеспечение условий жизни для граждан и укрепление финансовой стабильности их семей».

12 февраля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает взыскивать социальные выплаты за долги.