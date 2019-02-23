В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»

«Торпеда апокалипсиса» — так в США называют российский ядерный подводный беспилотный аппарат «Посейдон» — предназначена для ответного удара, рассказал журнал The Popular Mechanics в пятницу, 22 февраля.

Американские эксперты отвергли предположение, что «Посейдон» предназначен для нанесения первого удара по противнику после просмотра видео испытания, которого ранее показало российское Минобороны.

По их мнению, торпеда слишком медленная и шумная, но комбинация глубокого погружения и относительно высокой скорости делает «Посейдон» трудным для перехвата и остановить ее будет невозможно.

«Дрон предназначен для атаки на прибрежные объекты, такие как база подводных лодок, порт или прибрежный город. Мощность боеголовки составляет две мегатонны, или 2000 килотонн», — отметили в издании.

«Посейдоны», которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В мае стало известно, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Работы над этими беспилотниками включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания аппарат должен быть передан ВМФ.

20 февраля президент России Владимир Путин назвал сроки спуска на воду подводного беспилотника «Посейдон».